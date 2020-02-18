Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد علي تشيلسي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:54 ص
Advertisements
فاردي
فاردي
علي ماهر حلمي
Advertisements

حقق نادي مانسشتر يونايتد فوزا هاما خارج أرضه علي حساب نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح اللاعب الدولي الفرنسي مارسيال في تسجيل الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد بينما سجل المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجوير الهدف الثاني لحسم نادي مانسشتر يونايتد المباراة ويحصل على الثلاث نقاط ويقترب من المراكز المؤهلة لبطولة دروي أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد المباراة:

1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفا

2- سيرجيو أجويرو 16 هدفا

3- داني إنجز 15 هدفا

4- بيير إيمريك أوباميانج 15 هدفا

5- ماركوس راشفورد 14 هدفا

6- محمد صلاح 14 هدفا

7- تامي ابراهام 13 هدف

8- ساديو ماني 12 هدفا.

9- تيمو بوكي 11 هدفا

10- هاري كين 11 هدفا.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم عملاق إسبانيا بشأن التعاقد مع نجمي الفريق

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

07:37 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status