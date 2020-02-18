جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

انتهت قمة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بفوز الشياطين الحمر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

مانشيستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية وسط جمهوره

افتتح المهاجم الإنجليزي مارسيال التسجيل للضيوف في الدقيقة 44 من الشوط الأول قبل أن يضاعف زميله ماجوير النتيجة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 66 من عمر المباراة لينتهي اللقاء المثير بفوز الشياطين الحمر بثنائية أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن وسط نظرات حسرة من مشجعي البلوز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد

ويستعرض موقع الفجر الرياضي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بثنائية في الجولة السادسة عشر من مسابقة البيرميرليج ، حيث تجمد رصيد البلوز عند النقطة الـ41 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 38 نقطة في الترتيب السابع لمسابقة البيرميرليج وفيما يلى تريب فرق الجدول:-

1- ليفربول ..76 نقطة

2- مانشستر سيتي ..51 نقطة

3- ليستر سيتي..50 نقطة

4- تشيلسي ..41 نقطة

5- توتنام ..40 نقطة

6- شيفيلد يونايتد ..39 نقطة

7- مانشيستر يونايتد ..38 نقطة

8- وولفرهامبتون ..36 نقطة

9- إيفرتون ..36 نقطة

10- أرسنال ..34 نقطة

11- بيرنلي ..34 نقطة

12- نيوكاسل ..31 نقطة

13- ساوثهامبتون..31 نقطة

14- كريستال بالاس ..30 نقطة

15- برايتنون ..27 نقطة

16- بورنموث ..26 نقطة

17- أستون فيلا ..25 نقطة

18- وست هام ..24 نقطة

19- واتفورد ..24 نقطة

20- نورويتش ..18 نقطة.