Advertisements
Advertisements
Advertisements

سنغافورة تعلق رحلاتها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
أفادت شركة الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة، اليوم الثلاثاء، إنها ستقطع الرحلات الجوية عبر شبكتها العالمية خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى (مايو)، في الوقت الذي يصيب فيه وباء الفيروس التاجي الطلب على خدمات السفر للدولة الآسيوية، وكذلك من خلال مركز النقل الرئيسي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت الخطوط الجوية في موقعها على الإنترنت إن الوجهات الرئيسية التي تأثرت بها تشمل فرانكفورت وجاكرتا ولندن ولوس أنجلوس ومومباي وباريس وسيول وسيدني وطوكيو.

وقالت شركة النقل "ستقلل الخطوط الجوية السنغافورية وسيلك اير الخدمات عبر شبكتنا مؤقتًا بسبب ضعف الطلب نتيجة تفشي Covid-19. وسنواصل مراقبة الوضع وإجراء المزيد من التعديلات حسب الضرورة."

وامتنعت عن تحديد النسبة المئوية للسعة التي خفضتها ردا على استفسار من رويترز، مشيرة إلى الحساسية التجارية.

تتبع التخفيضات تخفيضات كبيرة تم الإعلان عنها بالفعل في خدمات إلى البر الرئيسي للصين وهونج كونج. في (ديسمبر)، شكلت الرحلات الجوية إلى البر الرئيسي الصيني 11٪ من طاقة شركة الطيران، وأكثر من ذلك بالنسبة إلى شركة "سكوت" ذات الميزانية المحدودة.

وقال بول يونج المحلل في دي بي إس: "ليس من المفاجئ رؤية بعض التخفيضات في الرحلات، بالنظر إلى الحجوزات الضعيفة التي يمكن توقعها من البيئة الحالية".

ونقلت يونج عن فريق إدارة الخطوط الجوية السنغافورية قوله للمحللين في مؤتمر صحفي للنتائج يوم الاثنين إن الطلب على الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية واليابان كان الأكثر تضررا بعد الصين.

تعد حصيلة سنغافورة، التي تضم 77 حالة إصابة بالفيروس، واحدة من أعلى النسب خارج الصين حيث قتل أكثر من 1800 شخص بسبب هذا الوباء.

في الأسبوع الماضي، قال مركز السياحة والسفر الآسيوي إنه يتوقع انخفاض أعداد الزائرين بمقدار الربع أو أكثر هذا العام، بسبب انتشار الفيروس.

إلى جانب زوار المدينة، تعتمد الخطوط الجوية السنغافورية بشدة على حركة المرور العابر. وقد عانى السفر المتميز بعد إلغاء العديد من الأحداث التجارية في جميع أنحاء آسيا بسبب الفيروس.

قالت شركة كاثي باسيفيك إيرويز ليمتد، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، إنها تخفض 40٪ من طاقتها عبر شبكتها، بزيادة عن 30٪ في وقت سابق، بسبب ضعف الطلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سنغافورة تعلق رحلاتها الجوية الخطوط الجوية السنغافورية

أخبار تهمك

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم عملاق إسبانيا بشأن التعاقد مع نجمي الفريق

منذ ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ 39 دقيقة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الخطوط الجوية الآسيوية تخفض رحلاتها إلى هونج كونج مع تصاعد الاضطرابات

الطيران البريطاني يعلق رحلاته المباشرة الى البر الرئيسي للصين وسط مخاوف من الفيروس

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق جميع رحلاتها إلى الصين

فيروس كورونا.. الخطوط الجوية الكينية تعلق جميع الرحلات الجوية إلى الصين

وزير الصحة الإيراني يحث الحكومة على حظر دخول المسافرين من الصين

فيتنام تستأنف رحلاتها إلى تايوان وهونج كونج وماكاو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

07:37 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status