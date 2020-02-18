سنغافورة تعلق رحلاتها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا

أفادت شركة الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة، اليوم الثلاثاء، إنها ستقطع الرحلات الجوية عبر شبكتها العالمية خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى (مايو)، في الوقت الذي يصيب فيه وباء الفيروس التاجي الطلب على خدمات السفر للدولة الآسيوية، وكذلك من خلال مركز النقل الرئيسي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وقالت الخطوط الجوية في موقعها على الإنترنت إن الوجهات الرئيسية التي تأثرت بها تشمل فرانكفورت وجاكرتا ولندن ولوس أنجلوس ومومباي وباريس وسيول وسيدني وطوكيو.



وقالت شركة النقل "ستقلل الخطوط الجوية السنغافورية وسيلك اير الخدمات عبر شبكتنا مؤقتًا بسبب ضعف الطلب نتيجة تفشي Covid-19. وسنواصل مراقبة الوضع وإجراء المزيد من التعديلات حسب الضرورة."



وامتنعت عن تحديد النسبة المئوية للسعة التي خفضتها ردا على استفسار من رويترز، مشيرة إلى الحساسية التجارية.



تتبع التخفيضات تخفيضات كبيرة تم الإعلان عنها بالفعل في خدمات إلى البر الرئيسي للصين وهونج كونج. في (ديسمبر)، شكلت الرحلات الجوية إلى البر الرئيسي الصيني 11٪ من طاقة شركة الطيران، وأكثر من ذلك بالنسبة إلى شركة "سكوت" ذات الميزانية المحدودة.



وقال بول يونج المحلل في دي بي إس: "ليس من المفاجئ رؤية بعض التخفيضات في الرحلات، بالنظر إلى الحجوزات الضعيفة التي يمكن توقعها من البيئة الحالية".



ونقلت يونج عن فريق إدارة الخطوط الجوية السنغافورية قوله للمحللين في مؤتمر صحفي للنتائج يوم الاثنين إن الطلب على الرحلات الجوية إلى كوريا الجنوبية واليابان كان الأكثر تضررا بعد الصين.



تعد حصيلة سنغافورة، التي تضم 77 حالة إصابة بالفيروس، واحدة من أعلى النسب خارج الصين حيث قتل أكثر من 1800 شخص بسبب هذا الوباء.



في الأسبوع الماضي، قال مركز السياحة والسفر الآسيوي إنه يتوقع انخفاض أعداد الزائرين بمقدار الربع أو أكثر هذا العام، بسبب انتشار الفيروس.



إلى جانب زوار المدينة، تعتمد الخطوط الجوية السنغافورية بشدة على حركة المرور العابر. وقد عانى السفر المتميز بعد إلغاء العديد من الأحداث التجارية في جميع أنحاء آسيا بسبب الفيروس.



قالت شركة كاثي باسيفيك إيرويز ليمتد، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، إنها تخفض 40٪ من طاقتها عبر شبكتها، بزيادة عن 30٪ في وقت سابق، بسبب ضعف الطلب.

