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الصين تمنح السلع الأمريكية الإضافية إعفاءات جمركية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:31 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها ستقبل طلبات إعفاءات جمركية جديدة لـ 696 منتجًا مستوردًا من الولايات المتحدة بما في ذلك المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الرئيسية مثل لحم الخنزير ولحم البقر وفول الصويا والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تأتي الإعفاءات، وهي المجموعة الثالثة والأكثر أهمية التي تمنحها الصين حتى الآن منذ بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، بعد شهر من توقيع اتفاق المرحلة الأولى بين واشنطن وبكين. التزمت الصين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين.

وتشمل المنتجات الأخرى الخاضعة للإعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية، التي فرضت أثناء تصاعد النزاع التجاري الثنائي، الإيثانول وبعض القمح والذرة. وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن بعض الأجهزة الطبية والمعادن بما في ذلك خام النحاس والمركزات وخردة النحاس وخردة الألومنيوم تخضع للإعفاء.

تأتي هذه الإعفاءات وسط تفشي وباء فيروس كورونا، الذي عطل بشكل خطير ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فرضت السلطات في جميع أنحاء البلاد قيودًا كبيرة على السفر والنقل لكبح انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة حوالي 1900 شخصًا وأصاب أكثر من 70.000 شخص في البلاد.

أثار بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين تساؤلات حول قدرة الصين على الوفاء بالتزامات الشراء المحددة في الصفقة التجارية للمرحلة الأولى بسبب فيروس كورونا.

وأدى تفشي الفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في ديسمبر، إلى إغلاق المصانع أو تشغيلها مع تقليل عدد الموظفين بشكل كبير. كما تم منع الجمهور من مغادرة منازلهم أو الذهاب إلى الأماكن العامة.

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فيروس كورونا الصين و واشنطن الصين تمنح السلع الأمريكية الإضافية إعفاءات جمركية الرسوم الاضافية

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