حقائق لا تعرفها عن مات ديلون "بروفايل"





مات ديلون ممثل أمريكي له العديد من الأعمال السينيمائية الرائعة دعونا نسرد لكم قصة حياتة وأهم أعماله.





ميلاده

مات ديلون "ممثل أمريكي إسمة الثلاثي "ماثيو رايموند ديلون" ولد(18 فبراير 1964) في الولايات المتحدة الأمريكية،" في بروتشيل" في " نيويورك لعائلة من طائفة الروم الكاثوليك وهو ترتيبة الثاني بين ستة أخوة.



المهنة

ممثل، وممثل أفلام، ومخرج أفلام، وكاتب سيناريو، وممثل تلفزيوني.





أهم أعمالة

شارك في عدة أفلام سينمائية منها: (الأعزاء الصغار) 1980، (حارسي الشخصي) 1980، (تكس) 1982، (صوت السمكة) 1983، (الغرباء) 1983، (صيدلية راعي البقر) 1989، (وحيدون) 1992، (فتيات جميلات) 1996، (شئ ما عن ماري) 1998، (أشياء جامحة) 1998، (تصادم) 2005، (أنت وأنا ودوبري) 2006، (مدرع) 2010.





أهم الجوائز التي حصل عليها



- جائزة دونوستيا (2006)

- جائزة نقابة ممثلي الشاشة( 2005) كأفضل مجموعة عن دورهم في فيلم تصادم

- جائزة إم تي في لأفضل شرير (عن عمل:هناك شيء ما عن ماري) (1999) تعديل قيمة خاصية (P166) في ويكي بيانات

- الترشيحات لجائزة الجولدن جلوب:

- أفضل ممثل مساعد عام 2005 عن فيلم Crash







