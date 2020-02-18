Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقائق لا تعرفها عن مات ديلون "بروفايل"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
سيدة صادق
Advertisements

مات ديلون ممثل أمريكي له العديد من الأعمال السينيمائية الرائعة دعونا نسرد لكم قصة حياتة وأهم أعماله.


ميلاده
 مات ديلون "ممثل أمريكي إسمة الثلاثي "ماثيو رايموند ديلون" ولد(18 فبراير 1964) في الولايات المتحدة الأمريكية،" في بروتشيل" في " نيويورك لعائلة من طائفة الروم الكاثوليك وهو ترتيبة الثاني بين ستة أخوة.

المهنة
ممثل، وممثل أفلام، ومخرج أفلام، وكاتب سيناريو، وممثل تلفزيوني.


أهم أعمالة
شارك في عدة أفلام سينمائية منها: (الأعزاء الصغار) 1980، (حارسي الشخصي) 1980، (تكس) 1982، (صوت السمكة) 1983، (الغرباء) 1983، (صيدلية راعي البقر) 1989، (وحيدون) 1992، (فتيات جميلات) 1996، (شئ ما عن ماري) 1998، (أشياء جامحة) 1998، (تصادم) 2005، (أنت وأنا ودوبري) 2006، (مدرع) 2010.


أهم الجوائز التي حصل عليها

- جائزة دونوستيا (2006)
- جائزة نقابة ممثلي الشاشة( 2005) كأفضل مجموعة عن دورهم في فيلم تصادم
- جائزة إم تي في لأفضل شرير (عن عمل:هناك شيء ما عن ماري) (1999) تعديل قيمة خاصية (P166) في ويكي بيانات
- الترشيحات لجائزة الجولدن جلوب:
- أفضل ممثل مساعد عام 2005 عن فيلم Crash



Advertisements

أخبار تهمك

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم عملاق إسبانيا بشأن التعاقد مع نجمي الفريق

منذ ساعة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ ساعتين

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

07:37 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status