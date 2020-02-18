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7 مدربين مروا على الأهلي السعودي خلال عام واحد فقط.. آخرهم جروس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:18 ص
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جروس
جروس
أمل الحلفاوي
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 أعلن نادي أهلي جدة السعودي بشكل رسمي فسخ تعاقده مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، أمس الإثنين، وذلك بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

جروس في آخر مبارياته مع الأهلي تعادل أمام الوحدة الإماراتي في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ثم الخسارة من الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين.

وكلف النادي مازن بهلكي بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدءًا من مباراة استقلال طهران الإيراني التي حقق فيها الفوز أمس بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

الأهلي يعيش فترة من أسوأ فتراته على مر تاريخه، إذ أنه حتى الآن مر عليه 7 مدربين في مايقرب من عام واحد، كأكثر عام شهد مدربين، كان أقصى عدد يصل إليه هو مدربين إثنين فقط.

منذ الخامس من فبراير 2019، عندما تم إقالة بابلو غويدي، الذي خاض 21 مباراة وحقق الفوز في 12 لقاء وخسر في 6 منهم وتعادل في 3 آخرين، ومرورًا بالمدرب يوسف عنبر الذي تولى الإدارة الفنية خلفًا له لمدة 3 أيام فقط، لعب فيهم لقاء وفاز فيه.

ثم تم تعيين خورخي فوساتي يوم الثامن من شهر فبراير، ليمضي 68 يومًا في صفوف الفريق، إذ خاض 10 مباريات وحقق الفوز في 4 لقاءات وخسر في 6 وتعادل في لقاء وحيد.

وقرر الأهلي إعادة يوسف عنبر للقيادة الفنية بصفة مؤقتة من السابع عشر من شهر أبريل وقضى 74 يومًا خاض خلالهم 6 لقاءات فاز في 5 منهم وخسر لقاء وحيد.

وتم الاستقرار على تعيين برانكو ايفانكوفيتش مدربًا للفريق في الأول من شهر يوليو الماضي ومكث 76 يومًا وخاض خلالهم المعكسر الإعدادي ثم 5 لقاءات في البطولات التي يشارك بها الفريق، خسر لقائين وفاز في مثلهم وتعادل في لقاء وحيد.

وفي الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي تم إسناد مهمة تدريب الفريق لصالح المحمدي بصفة مؤقتة، والذي خاض 4 لقاءات فاز في 3وتعادل في لقاء وحيد خلال 34 يومًا، حتى تم الإعلان عن تعيين كريستيان جروس مديرًا فنيًا للأهلي، في العشرين من شهر أكتوبر.

وخاض جروس 16 مباراة فاز في 10 منهم، وخسر 4 لقاءات وتعادل في لقائين، لتتم إقالته أمس في السابع عشر من شهر فبراير الجاري، لتسند المهمة إلى مازن بهكلي.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي السعودي برئاسة مؤمنة تبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

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