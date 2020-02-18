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نجاح قياسي لأغنية "سقف" الجديدة لرامي جمال (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:24 ص
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بوابة الفجر
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نجح أغنية "سقف" للمطرب رامي جمال في حصد أكثر من مشاهدة، منذ طرحها حتى الآن كما تصدرت قائمة مؤشرات تريند يوتيوب.

وحقق فيديو كليب الأغنية، مشاهدات قياسية ونجاحًا كبيرًا فور طرحه بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

شارك في فيديو كليب سقف، العديد من النجوم وأبرزهم أحمد السقا، عمرو يوسف، على ربيع، محمد أسامه، محمد أنور، حميد الشاعري، نشوي مصطفي، حمدي المرغني، شيماء سيف، إسعاد يونس، كريم عبدالعزيز، هشام عباس، خالد عليش، عبدالرحمن محمد، حسن الرداد، مي عمر، حماده هلال، رمضان صبحي، كريم عفيفي، سليمان عيد، عمرو سعد.

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