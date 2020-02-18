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مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم عملاق إسبانيا بشأن التعاقد مع نجمي الفريق

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:15 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسن شحاتة
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 أوضحت تقارير صحفية بريطانية، عن السعر الأولي لنجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حالة اتخاذ النادي لقرار بيعهما.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قام بفرض عقوبة على مانشستر سيتي، بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين، بعد خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن السعر الذي حدده مانشستر سيتي، في حالة اضطراره لبيع نجمي الفريق رحيم سترلينج والدولي البلجيكي كيفن دي بروين، هو 180 مليون جنيه إسترليني لكل لاعب.

وكشفت التقرير، أنه من حيث المبدأ، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ليس على استعداد لدفع هذه الأرقام، وسيضطر مانشستر سيتي لبيع عدد من اللاعبين في حال رفض الطعن المقدم للمحكمة الرياضية.

ويعد الثنائي رحيم سترلينج وكيفن دي بروين، بالإضافة إلى إيمريك لابورت، أبرز المرشحين للبيع لتوفير المبلغ اللازم للتكيف مع اللعب الاقتصادي النظيف الذي طلبه الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى، أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده مع سترلينج الذي يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، في الوقت الذي يرغب فيه السيتي في التجديد له، لكنهم لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن، وبعد عقوبة الاتحاد الأوروبي، قد يقرر اللاعب عدم الاستمرار.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع سترلينج ودي بروين، فمانشستر يونايتد أيضًا يريد استغلال الأموال التي سيحصل عليها من وراء بيع بوجبا، والتي قد تصل لـ100 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم الثنائي.

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