النصر ضد العين.. أفضلية تاريخية لفيتوريا أمام بيدرو ايمانويل

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، مساء اليوم الثلاثاء.

النصر يمتلك الأفضلية أمام العين في عدة محاور، أولها التعادل في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بهدفين أمام السد القطري، على عكس العين الإماراتي الذي تلقى الهزيمة بنتيجة عريضة برباعية نظيفة أمام سباهان.

ويتفوق النصر أيضًا بمدربه البرتغالين روي فيتوريا، الذي واجه مواطنه بيدرو ايمانويل مدرب العين في 10 لقاءات، أثناء تواجدهما في الدوري البرتغالي والدوري السعودي، نجح في تحقيق الفوز خلال 6مباريات، وخسر 3 فقط، وتعادلا في لقاء وحيد.

جدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بينهم ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين عندما كان بيدرو مدربًا للتعاون وهذا اللقاء الوحيد الذي جمعه بالنصر، وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف.