تقرير فرنسي يجيب .. هل يزامل ميسي نيمار في باريس سان جيرمان ؟

شهدت الفترة الأخيرة صراعات داخل أروقة برشلونة الإسباني بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبارتوميو رئيس النادي الكتالوني مما يفتح الباب لرحيل أسطورة البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

وتحدث موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي قد تكون ضربة قاسية للفريق الكتالوني ورئيسه بارتوميو.

مفاوضات مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي

وأضاف التقرير أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كان يفاوض أيضا ميسي لكن عقوبة دوري الأبطال ألأخيرة أوقفت تلك المفاوضات بين السيتيزنز و نجم برشلونة الإسباني التاريخي ليبقى التساؤل مطروحاً هل يزامل الأسطورة الأرجنتينية نيمار في باريس سان جيرمان أم يبقى الوضع كما هوا عليه داخل النادي الكتالوني؟