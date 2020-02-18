Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير فرنسي يجيب .. هل يزامل ميسي نيمار في باريس سان جيرمان ؟

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:06 ص
Advertisements
ميسي
ميسي
علي خلاف
Advertisements

شهدت الفترة الأخيرة صراعات داخل أروقة برشلونة الإسباني بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبارتوميو رئيس النادي الكتالوني مما يفتح الباب لرحيل أسطورة البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

وتحدث موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي قد تكون ضربة قاسية للفريق الكتالوني ورئيسه بارتوميو.

مفاوضات مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي

وأضاف التقرير أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كان يفاوض أيضا ميسي لكن عقوبة دوري الأبطال ألأخيرة أوقفت تلك المفاوضات بين السيتيزنز و نجم برشلونة الإسباني التاريخي ليبقى التساؤل مطروحاً هل يزامل الأسطورة الأرجنتينية نيمار في باريس سان جيرمان أم يبقى الوضع كما هوا عليه داخل النادي الكتالوني؟

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار وميسي نيمار أمام ميسي ميسي ونيمار ميسي برشلونة ميسي بورتريه ليونيل ميسي

أخبار تهمك

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يفكر في الإطاحة بنجمي الفريق لضم بديل سواريز

منذ ساعتين

مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 12 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم عملاق إسبانيا بشأن التعاقد مع نجمي الفريق

منذ ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ميسي يعقد اتفاقاً مع رئيس برشلونة

تقارير.. ميسي يطلب من بارتوميو حسم الصفقة الكبري

رئيس برشلونة يطعن نيمار

نيمار يُرسل رسالة خاصة إلى ميسي.. فماذا قال؟

ميسي ينفجر في وجه برشلونة

من أجل إرضاء ميسي.. برشلونة يقدم العرض الكبير لجلب نيمار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

07:37 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status