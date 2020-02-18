مفاجآت في التشكيل المُتوقع لـ قمة أتليتكو مدريد ضد ليفربول

يحل الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب "واند ميترو بولتانو" في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لـ فريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول ضد أتليتكو مدريد بالدفع بالثلاثي الهجومي الخطير "محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني" ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع : ترينت ألكسندر-أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

لخط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو تافاريس، جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع ضد ليفربول

وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تشكيل فريقه أتليتكو مدريد ضد ليفربول معتمداً على المهاجم القناص ألفارو موراتا ليكون التشكيل كالتالي :-

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيم فرساليكو، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينان لودي.

خط الوسط: كوكي، ساؤول نيغيز، توماس بارتي، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم : ألفارو موراتا، أنخيل كوريا.