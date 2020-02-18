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مفاجأة.. جوارديولا يزف نبأ سار لجماهير مانشستر سيتي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:57 ص
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جوارديولا
جوارديولا
حسام مجدي
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نقل الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنباء سارة إلى جماهير النادي بشأن رحيله عن تدريب الفريق.

رحيل جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى احتمالية رحيل جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي بسبب العقوبة التي تم توقيعها على النادي منذ عدة أيام.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد اعلن منذ عدة أيام رسميا حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين قادمين وتغريم النادي بمبلغ 30 مليون يورو بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

رد جوارديولا على أنباء رحيه عن مانشستر سيتي

ونفى بيب جوارديولا كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيله عن صفوف نادي مانشستر سيتي بسبب هذه العقوبة وأنه يحب النادي ويريد الاستمرار معه.

وقال جوارديولا في رسالة إلى لاعبي مانشستر سيتي: "أيًا كان الدوري الذي سيضعونا به سأبقى هنا، حتى لو وضعونا في الدرجة الثانية، هذا هو الوقت المناسب من أجل الاتحاد".

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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