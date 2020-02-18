مهاجم جديد على أجندة برشلونة لتعويض ديمبلي

أشارت تقارير صحفية إسبانية صادرة اليوم، عن طرح إسم جديد يدعم هجوم برشلونة هذا الموسم، عقب الإصابة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي، والتي ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة آس الإسبانية، فإن المهاجم الدانماركي مارتن برايثوايت، مهاجم فريق ليجانيس الإسباني، هو الأقرب للإنضمام لبرشلونة في الوقت الحالي.

وإنضم برايثوايت لقائمة من المرشحين للإنضمام لبرشلونة، ضمت بعض اللاعبين مثل منير الحدادي لاعب أشبيلية وويليان جوزيه لاعب ريال سوسيداد وخيمي أفيلا لاعب أوساسونا.

ومنح الإتحاد الإسباني لكرة القدم الحق لبرشلونة في التوقيع مع مهاجم جديد بشكل إستثنائي وفق اللوائح، بعد ثبوت غياب الثنائي عثمان ديمبلي ولويس سواريز حتى نهاية الموسم.

وشارك الدانماركي الدولي مع فريق ليجانيس هذا الموسم في 24 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين مع الفريق في كل البطولات.

ويعطى الإتحاد الإسباني الحق في أي فريق من أندية الليجا للنوقيع مع لاعب جديد، في حال ثبوت إصابة لاعب في مركزه، وغيابه لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ويشترط أن يكون اللاعب من ضمن أندية الدوري الإسباني، كما يكون التوقيع في غضون شهر وحيد من التقدم بطلب ضم اللاعب للإتحاد الإسباني لكرة القدم.