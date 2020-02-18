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يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد مباشر دوري أبطال أوربا شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:23 ص
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بوابة الفجر
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يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد مباشر دوري أبطال أوربا  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه دييجو سيميوني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد مباشر دوري أبطال أوربا  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

 

يلا شووت NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد مباشر دوري أبطال أوربا  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري المباشر لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تل

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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