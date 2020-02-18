بث حي KORA GOAL مشاهدة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال أوربا HDيستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه دييجو سيميوني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال أوربا HD وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

بث حي KORA GOAL مشاهدة ليفربول ضد أتليتكو مدريد اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال أوربا HD وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري المباشر لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تل

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2