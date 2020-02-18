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بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوربا .. يلا شوت Salah

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:22 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد  بث مباشر في دوري أبطال أوربا .. يلا شوت Salah يستضيف فريق أتليتكو مدريد الإسباني بقيادة مدربه دييجو سيميوني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد  بث مباشر في دوري أبطال أوربا .. يلا شوت Salah وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

 

بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد  بث مباشر في دوري أبطال أوربا .. يلا شوت Salah وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن حصولها على البث الحصري المباشر لجميع مباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الأخيرة عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تل

ليفربول الساعة 10 علي قناة 2
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الكلمات المفتاحية

ليفربول واتليتكو مدريد قنوات بين سبورت الإمارات

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