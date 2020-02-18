Advertisements
Advertisements
Advertisements

حدث مهم تقدمه قناة أبو ظبي لأول مرة في مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري (تردد القناة)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:12 ص
Advertisements
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي
Advertisements

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الأهلي يوم الخميس القادم 20 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام في دولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الخميس القادم في السوبر المصري وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك يوم الخميس القادم في بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره النادي الأهلي يوم الخميس القادم في نهائي بطولة كأس السوبر المصري على قناة "أبو ظبي" السعودية الرياضية.

حدث تاريخي من قناة أبو ظبي في مباراة السوبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية رسميا عن تولي أربع معلقين مهمة التعليق على مباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري وهم علي سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده للتعليق باللغة العربية.

أما المعلق الرابع سيكون معلق أجنبي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد ولكن يعتبر هذا حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ مواجهات بطولة السوبر المصري.

تردد قناة أبو ظبي وكيفية استقبال القناة

ويمكن استقبال قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري عبر قمر "نايل سات".

ويقدم لكم موقع "الفجر" ترددات قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري عبر قمر نايل سات كالآتي:

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467

تردد أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092

تردد أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الزمالك والأهلى السوبر المصرى الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 10 ساعات

حدث مهم تقدمه قناة أبو ظبي لأول مرة في مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري (تردد القناة)

منذ نصف ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ يوم

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ حوالي 4 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية AD Sports TV HD عبر كل الاقمار الصناعية "نايل سات - هوت بيرد - عرب سات"| “Abu Dhabi “HD ، SD

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني

تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمياراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي الجمعة ١٤/٢/٢٠٢٠

تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

03:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status