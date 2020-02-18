حدث مهم تقدمه قناة أبو ظبي لأول مرة في مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري (تردد القناة)

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الأهلي يوم الخميس القادم 20 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام في دولة الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك الخميس القادم في السوبر المصري وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك يوم الخميس القادم في بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في السوبر المصري

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره النادي الأهلي يوم الخميس القادم في نهائي بطولة كأس السوبر المصري على قناة "أبو ظبي" السعودية الرياضية.

حدث تاريخي من قناة أبو ظبي في مباراة السوبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية رسميا عن تولي أربع معلقين مهمة التعليق على مباراة نادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك في بطولة السوبر المصري وهم علي سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده للتعليق باللغة العربية.

أما المعلق الرابع سيكون معلق أجنبي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد ولكن يعتبر هذا حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ مواجهات بطولة السوبر المصري.

تردد قناة أبو ظبي وكيفية استقبال القناة

ويمكن استقبال قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري عبر قمر "نايل سات".

ويقدم لكم موقع "الفجر" ترددات قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري عبر قمر نايل سات كالآتي:

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467

تردد أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092

تردد أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092