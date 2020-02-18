بعد قرار منعه من الغناء.. عضو بالممثلين يكشف حقيقة اتجاه عمر كمال للتمثيل













كشفت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، ما أشيع حول دخول المطرب عمر كمال مجال التمثيل، بعد تأكيدالبعض لذلك على خلفية والصورة المنتشرة له هو والمطرب حسن شاكوش على مواقع التواصل الإجتماعي مع الفنان ماجد الكدواني.وقالت خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة ال Cbc مع الإعلامي عمرو جليل:" لا يوجد قرار عشوائى داخل نقابة المهن التمثيلية، أى حد عايز يمثل يقدم فى الورشة ويتم قبوله أو لا ويؤدى امتحان وإذا تبين أنه موهوب ويتم اختباره من خلال الورشة وهذا ما يتم داخل نقابة المهن التمثيلية".وأضافت عنبر: "نقابة المهن التمثيلية لديها الكثير من اللجان، ومنها لجنة تقييم وتصاريح ولجان كثيرة، موضحة أن عمر كمال، يجب أن يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة التمثيل بعد النجاح في الاختبارات".يذكر أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قام بإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا ًوتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.