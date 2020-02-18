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ماذا قدم هالاند مع بوروسيا دورتموند الألمانى قبل مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:13 ص
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هالاند
هالاند
محمد جمال
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يُقدم الدولي النرويجي الشاب إرلينج هالاند موسم مميز مع فريقه بوروسيا دورتموند الألمانى بعدما إنتقل له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من فريق سالزبورج النمساوى بعدما قدم مواسم ممتازة رفقة الفريق النمساوي.

ويستعد ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند لإستضافة باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، بعدما آسفرت القرعة عن مواجهتهم سويًا فى ذلك الدور.

وشارك هالاند حتي الأن مع دورتموند فى بطولة الدوري الألماني منذ إنتقاله خلال الميركاتو الشتوي الماضي فى 5 مباريات سجل خلالهم 8 أهداف بينما شارك فى مباراة واحدة ب كأس ألمانيا وسجل هدف وحيد.

كما شارك هذا الموسم هالاند مع فريق سالزبورج النمساوى بدوري أبطال أوروبا فى دور المجموعات فى كل المباريات بواقع 6 مباريات سدل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد، من بينهم فى مركي ليفربول الإنجليزي حامل اللقب.

وشارك منذ بداية الموسم الحالي مع سالزبورج النمساوى وبوروسيا دورتموند الألمانى فى 28 مباراة سجل خلالهم 37 هدف وصنع 8 أهداف. 
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