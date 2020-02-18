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بث حي KORA GOAL مشاهدة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند اليوم 18-2-2020 بدوري أبطال أوربا HD

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:50 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند اليوم 18-2-2020   بدوري أبطال أوربا  HD يحل الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" وذلك ضمن إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند اليوم 18-2-2020   بدوري أبطال أوربا  HD ومن المقرر أن تُقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، 24 جمادي الآخر 1441.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند اليوم 18-2-2020   بدوري أبطال أوربا  HD وفي سياق متصل تُنقل قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، حيث يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل الأمور خلال لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1
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