مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان فيدوري أطبال أوربا يحل الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" وذلك ضمن إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان فيدوري أطبال أوربا ومن المقرر أن تُقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، 24 جمادي الآخر 1441.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بي ان سبورت رابط ماتش باريس سان جيرمان فيدوري أطبال أوربا وفي سياق متصل تُنقل قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، حيث يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل الأمور خلال لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1