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قبل موقعة بوروسيا.. ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان حتى الآن

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:42 ص
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حسام مجدي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء 18 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سينغال إيدونا بارك.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نظيره نادي بوروسيا دورتموند اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق جواد بده.

ماذا فعل نيمار حتى الآن مع باريس سان جيرمان

وينتظر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خوض مباراة هامة مع فريقه اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ليعود اللاعب من جديد إلى التألق وتصحيح الأوضاع في فريقه مرة أخرى.

ولم تكن الأمور تسير على ما يرام مع نيمار في بداية الموسم الجاري حيث نشبت العديد من الخلافات بينه وبين نادي باريس سان جيرمان نظرا لرغبته في الرحيل عن الفريق وتعرضه للإصابة وغيابه لفترة عن الملاعب وقلة مشاركته مع النادي.

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 18 مباراة فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.

ومن بين الـ18 مباراة التي خاضها نيمار مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم مباراتين فقط في بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

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