مشاهدة مباراة السد القطري اليوم Sadd| بث مباشر مباراة السد القطري وسباهان اصفهان اليوم 18-2-2020 يلا شوت رابط ماتش السد يلتقي فريقي السد القطري وسباهان اصفهان ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا ، علي استاد استاد جاسم بن حمد.

مشاهدة مباراة السد القطري اليوم Sadd| بث مباشر مباراة السد القطري وسباهان اصفهان اليوم 18-2-2020 يلا شوت رابط ماتش السد يطمح السد اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم على حساب نظيره فريق اصفهان ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا خصوصاً بعد تعادله في المباراة الماضية أمام نظيره النصر بهدفين مقابل هدفين ، وفرصته اليوم في حصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة مستغل عامل الأرض والجمهور في ذلك ، على الجانب الآخر نادى سباهان اصفهان.

مشاهدة مباراة السد القطري اليوم Sadd| بث مباشر مباراة السد القطري وسباهان اصفهان اليوم 18-2-2020 يلا شوت رابط ماتش السد و يدخل السد هذه المباراة تحت شعار لا محال من الهزيمة للحفاظ على الصدارة، فقد حقق في المباراة الماضية نتيجة ثقيلة برباعية نظيفة دون رد على حساب فريق العين الإماراتي..

السد القطري و سباهان الساعة 5.35 عي قناة 1