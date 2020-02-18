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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة السد القطري و سباهان اصفهان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة السد القطري اليوم NOW

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:17 ص
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بوابة الفجر
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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة  السد القطري و سباهان اصفهان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة  السد القطري اليوم NOW يلتقي فريقي السد القطري وسباهان اصفهان ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا ، علي استاد استاد جاسم بن حمد.

 

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة  السد القطري و سباهان اصفهان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة  السد القطري اليوم NOW  يطمح السد اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم على حساب نظيره فريق اصفهان ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا خصوصاً بعد تعادله في المباراة الماضية أمام نظيره النصر بهدفين مقابل هدفين ، وفرصته اليوم في حصد الثلاث نقاط من أجل صدارة المجموعة مستغل عامل الأرض والجمهور في ذلك ، على الجانب الآخر نادى سباهان اصفهان.

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة  السد القطري و سباهان اصفهان بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة  السد القطري اليوم NOW و يدخل السد هذه المباراة تحت شعار لا محال من الهزيمة للحفاظ على الصدارة، فقد حقق في المباراة الماضية نتيجة ثقيلة برباعية نظيفة دون رد على حساب فريق العين الإماراتي..

السد القطري و سباهان الساعة 5.35 عي قناة 1
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