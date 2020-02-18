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حمو بيكا يهاجم الصين في مهرجان بعنوان "فيرس كورونا".. التفاصيل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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اعلن نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرحه مهرجانًاغنائيًا جديدًا يحمل عنوان "فيرس كورونا"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشر "بيكا"، صورة لة تجمع بينه وبين مؤدي المهرجانات الشعبية، ميسرة، معلقًا عليها: "انتظروا قريبًا مهرجان فيرس كورونا ورسالة مهمة لاسباب انتشار الفيرس في الصين".

تفاصيل مهرجان "فيرس كورونا"

غناء: حمو بيكا وميسرة، كلمات: الشاعر الفاجر، ومن توزيع فيجو الدخلاوي.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، محذرة المنشآت السياحية والملاهي الليلية الكافيهات من اتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة.

حمو بيكا يهاجم الصين في مهرجان بعنوان "فيرس كورونا".. التفاصيل
حمو بيكا يهاجم الصين في مهرجان بعنوان "فيرس كورونا".. التفاصيل
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الكلمات المفتاحية

مهرجان غنائي حمو بيكا

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