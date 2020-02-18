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ليفربول يبدأ التحرك لضم نجم نورويتش سيتي في الصيف

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:42 ص
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نوريتش سيتي
نوريتش سيتي
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الإثنين، عن تحرك إدارة فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الشاب

تود كانتويل نجم فريق نورويتش سيتي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات ليفربول مع تود كانتويل

وذكر موقع "أنفيلد واتش" أن فريق ليفربول الإنجليزي يمتلك فرصة جيدة للتعاقد مع المهاجم الشاب تود كانتويل نجم فريق نورويتش سيتي حيث أن الأخير في طريقه للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد النتائج السيئة للفريق والتي كان آخرها الخسارة أمام الريدز في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاركات كانتويل في البيرميرليج

كانتويل الاعب البالغ من العمر 21 عاماً، شارك هذا الموسم في 27 مباراة، تمكن من تسجيل 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين حيث حظي باهتمام أيضاً من نادي مانشستر يونايتد، ومن المتوقع أن يطلب نورويتش مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن مهاجمه الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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