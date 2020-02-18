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مشروع "بنها - المنصورة".. يرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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تنفذ وزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مشروعات كثيرة تستهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات، سواء داخل القاهرة الكبرى، أو محافظات الوجه القبلي والبحري.

وتشمل هذه المشروعات، تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة، وفيما يلي تقدم الفجر أبرز معلومات عن مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة:

- يعد المشروع استكمالًا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا. 

- الطريق بطول 73 كيلومترًا لحل التقاطعات السطحية، ويتكون من أربعة قطاعات. 

- يشمل المشروع تنفيذ أعمال 5 كبارى علوية على الطريق وهي: أسنيت، كفر شكر، صهرجت، بشلا، وطنامل.

- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.
 
- تم الانتهاء من تنفيذ الأربع كباري: صهرجت، بشلا، طنامل، وكفر شكر، وفتحها أمام حركة المرور.
 
- سيتم الانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري أسنيت، بالتزامن مع الانتهاء مع المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل.

- كوبري أسنيت هو أحد الكباري الخمس بالمشروع.
 
- ساهمت الكباري الخمس في تحقيق سيولة مرورية كبيرة، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة. 

- ساهمت أيضا في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.
 
- مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي.

- تشمل أعمال تأمين سلامة المرور بالطريق تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى.
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