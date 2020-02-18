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ليلى علوي: حلمت أن يصبح "حديث الصباح والمساء" حياتي الحقيقية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشفت الفنانة ليلى علوي، تفاصيل قبولها لسيناريو مسلسل "حديث الصباح والمساء"،  مضيفة: "حلمت أن يصبح (حديث الصباح والمساء) حياتي الحقيقية".

وسردت "علوي" عددًا من التفاصيل خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة "Dmc" قائلة: "أنا أول ما استاذ جمال ومحمد العدل كلموني، وقريت الحلقات اتشديت جدًا لدرجة اني في ليلة واحدة قربت 11 حلقة.

وتابعت "علوي" قائلة: "طلبت إني أقابل استاذ محسن زايد ولما روحت لقيته حاطط فرخ ورق لشجرة المسلسل على الحيطة، وحكالي عن رواية الكاتب نجيب محفوظ والشخصيات وبصراحة حسيت اني داخلة عمل كبير مختلف تماما، وحبيت شخصية هدى الألوزي وعطا المراكيبي جدًا، وحلمت ان دي تكون حياتي الحقيقية".

وفي سياق أخر قدمت "علوي" العديد من الأعمال الفنية منها تحت التهديد، حب البنات، الحجر الداير، إنذار بالطباعة، الرجل الثالث، ألوان السما السابعة، لحظات حرجة، فرح ليلى، الشوارع الخفية، هي ودافنشي.


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