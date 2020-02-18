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عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:00 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر تقرير صحفي إسباني صادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الإسبانية مدريد عن طلب كيكي سيتين المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة التعاقد مع الدنماركي مارتين بريثيويت مهاجم فريق نادي ليجانيس من أجل تعويض غياب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي وزميله في الفريق الأوروجوياني لويس سواريز .

وحسب ماقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن برشلونة قرر دفع الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب المقدر بثمانية عشر مليون يورو وقد يتم إبرام الصفقة خلال الساعات المقبلة من اليوم أو غداً الأربعاء حيث يتواجد وكلاء الدنماركي في برشلونة الآن للتفاوض حول الصفقة وسيوقع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة سنوات ونصف حتى صيف 2023.

وكان الفريق الكتالوني قد حصل على تصريح من اللجنة الطبية الخاصة بالليجا من أجل إتمام الحصول على توقيع مهاجم جديد على الرغم من أن سوق الإنتقالات قد إنتهى بالفعل بسبب إصابة عثمان ديمبلي التي ستصل مده غيابه بسببها لستة أشهر .

وبدأ اللاعب صاحب الثمانية وعشرين عاماً مسيرته في صفوف فريق نادي إسبيجرج الدنماركي قبل أن ينتقل إلى تولوز وبوردو في فرنسا وإنتقل إلى ميدلسبره الإنجليزي وإنضم أخيراً إلى ليجانيس وشارك معهم الموسم الجاري في 19 مباراة سجل 6 أهداف ولعب مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا سجل خلالهم هدفين .

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الكلمات المفتاحية

سواريز برشلونة الدوري الاسباني

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