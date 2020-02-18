تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف





فجر مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، إنه طالب بتعويض لموكله بـ 25 مليون جنيه، وذلك من خلال دعوى قضائية قدَّمها بناء على تقدير الأضرار التى وقعت على الطيار.





وأشار إلى تصريحات لبرنامج “MBCTrending”: أن الأمر أصبح في يد القضاء، وهو الذي من الممكن أن يحدد القيمة الأساسية للتعويض.





وأوضح أن الفنان محمد رمضان، لا زالت أمامه فرصة التفاوض معهم حتى الآن.



