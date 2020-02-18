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عاجل.. وفيات كورونا تتخطى 1800 حالة في الصين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:20 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ارتفع عدد الوفيات التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد إلى 1807 حالة، في الصين، بعد وفاة 93 شخصًا في مقاطعة "هوبي" التي بدأ منها انتشار الفيروس، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

مقاطعة هوبي فيروس كورونا عدد الوفيات

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