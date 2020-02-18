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محمد رمضان أم محمد حماقي.. رئيس اللجنة المنظمة للسوبر يُعلن تطورات جديدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:57 ص
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حماقي ورمضان
حماقي ورمضان
محمد جمال
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تحدث سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري والذى سيقام يوم الخميس بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين.

 

وتحدث العريفي حول من سيحيي الحفل بعدما أشارت تقارير خلال الأيام الماضية، عن أسماء مثل محمد رمضان او محمد حماقي.

 

 وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " محمد حماقي ومحمد رمضان لن يتواجدا في حفل السوبر المصري بالإمارات"

 

كما أعلن رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن اللحنة وافقت على طلب الزمالك بتغيير فندق الإقامة
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