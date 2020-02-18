السيد حمدي.. جوزيه طلبنى فى الأهلي ووقعت بعد مكالمة الخطيب

تحدث السيد حمدي نجم الأهلي ومنتنب مصر السابق، عن كواليس إنتقاله للقلعة الحمراء.

وقال السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، انه كان هناك فرحة كبيرة من أسرته وأهل قريته بعد توقيعه للنادي الأهلي.

وتابع السيد حمدي خلال برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جوزيه هو من طلب انضمامي للنادي الأهلي ووقعت للأهلي على بياض بعد مكالمة محمود الخطيب"

وأضاف: "َضربوا نار في قريتي" بعد توقيعي للنادي الأهلي وتفاجئت بقرار رحيلي عن النادي"

في سياق آخر، شدد السيد حمدي: "شوقي السعيد لاعب مؤذي وقام بسب وتشاجر مع جميع لاعبي مصر".