شريف عبد الفضيل : فايلر لا يشبه جوزيه والأعلي يحتاج هذه الصفقة

تحدث شريف عبد الفضيل مدافع النادي الأهلي السابق، حول ما يحتاجه المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال شريف عبدالفضل في تصريحات برنامج "نمبر وان على قناة النهار: " أحمد حجازي تعرض لإصابات عضلية كثيرة في مصر وهذا لم يحدث خلال احترافه في أوروبا، وسيضيف للأهلي كثيرًا حال عودته في الوقت الحالي للاهلي".

وأضاف: "عانيت من إصابات متكررة أثناء تواجدي في الأهلي، والبعض أشاع عني المعاناة من إصابة مزمنة وهو ما ثبت خطؤه، والملاعب المصرية وراء كثرة إصابات اللاعبين".

كما تحدث مدافع الأهلي السابق عن المقارنات التى بين مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء ورينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.

وأكد شريف عبدالفضيل، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يشبه مدرب الأهلي سابقًا البرتغالي مانويل جوزيه.

وتابع شريف عبدالفضل في تصريحات برنامج "نمبر وان على قناة النهار: "فايلر لا يشبه جوزيه وكل مدرب له طريقته الخاصة".