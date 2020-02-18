موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

يحل الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني على ملعب " سيجنال إيدونا بارك" وذلك ضمن إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تُقام مباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، 24 جمادي الآخر 1441.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل تُنقل قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 ، حيث يسعى الفريق الألماني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل الأمور خلال لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

غيابات قمة بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يدخل الفريق الألماني لقاء دور الستة عشر مفتقدا لخدمات الثلاثي براندت، ديلاني ورويس للإصابة، التي تحرم أيضاً الضيف الفرنسي فريق باريس سان جيرمان من خدمات الثلاثي ماركينيوس، نيمار وديالو.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 1