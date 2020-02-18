موعد مباراة التعاون اليوم| مشاهدة مباراة التعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2- بالدوري السعودي 2020 والقنوات الناقلة لها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، لاستضافة فريق الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله ببريدة معقل الفريق السعودي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويلعب التعاون ضمن مجموعة تضم كل من "الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي، وبريسوليس الإيراني".

موعد مباراة التعاون ضد الدحيل بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة التعاون ضد الدحيل، في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل التعاون المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الدحيل صاحب الصدار، ويتواجد الشارقة وبريسوليس، في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الدحيل بدوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة التعاون ضد الدحيل، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتسbein sports HD2، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

التعاون و الدحيل الساعة 5.35 عي قناة 2