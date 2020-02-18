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قائد طائرة إجلاء المصريين من بؤرة كورونا يكشف مفاجآت صادمة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:41 ص
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المصريون العائدون
المصريون العائدون
أمنية فوزي
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قال كابتن طيار وسام الدين صلاح، قائد الطائرة التي أجلت المصريين من ووهان الصينية: إنه لم يتم فرض السفر إلى الصين لإعادة المصريين من مدينة ووهان والراغبين في العودة إلى مصر، وكان الأمر اختياريًا.

وأضاف "أنا اللي اخترت إني أسافر، والجزء الأصعب في المهمة كان لحظة إخبار زوجتي وأولادي ووالدتي بالمهمة، متابعًا: "زوجتي اعتقدت إني بهزر، ووالدتي تفاجأت ثم دعت لي".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عملية نقل المصريين تمت بشكل منظم ودقيق وليس بعشوائية، معلقًا: "هذه الرحلة أهم رحلة بالنسبة لي طوال تاريخي المهني الممتد لـ20 عامًا".

وأورد أن "البلد في ووهان كانت شبه ميتة عندما وصلنا إليها، كأنها مدينة مهجورة"، مستكملًا: "مطار ووهان كان مهجورًا، ولا يوجد به أي حركة، وعلى مدار 7 ساعات لم نجد سوى 3 أشخاص بالمدينة".

ولفت إلى أنه كان يوجد 5 طيارين على الطائرة، وكان يوجد 7 حالات سيدات حوامل بين العائدين من ووهان.
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ووهان مدينة ووهان قائد طائرة إجلاء المصريين

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