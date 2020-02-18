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"التعليم" تحذر أولياء الأمور بشأن "كسارة الجمجمة"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:36 ص
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كسارة الجمجمة
كسارة الجمجمة
أمنية فوزي
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وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور بشأن لعبة "كسارة الجمجمة"، قائلًا: إنه يجب على الأسر المصرية أن تحذر أولادها، وتهتم بهم، وتتابعهم.

وعلق "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، على لعبة "كسارة الجمجمعة" وانتشارها بالمدارس، قائلًا: "نتعامل على أننا وزارة تربية قبل التعليم".

وأضاف أن أقل إصابة من لعبة "كسارة الجمجمة" نزيف في المخ، موضحًا أن الهدف منها هو المشاركة على الإنترنت والوصول للتريند، لافتًا إلى أنهم أرسلوا للمديريات التعليمية تحذيرات من هذه اللعبة لمنعه نهائيًا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم كسارة الجمجمة كسارة التعليم التربية والتعليم

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