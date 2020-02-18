أهداف مباراة - ميلان 1 × 0 تورينو

حقق فريق إي سي ميلان انتصارا صعبا ومهما على حساب ضيفه تورينو، في ختام مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بنتيجة "1-0".

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 35 نقطة، ليصبح الثامن في الترتيب، وتجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة، وبقي الرابع عشر.

وسجل ميلان هدف الانتصار في الدقيقة 25 عن طريق الكرواتي المتألق أنتي ريبيتش، بعد تمريرة من الإسباني صامويل كاستييخو من اليمين.