Advertisements
Advertisements
Advertisements

حمادة البيلي: أصوات مطربي المهرجات لا تصلح للغناء باسثناء حسن شاكوش وعمر كمال (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

أبدى الموزع حمادة البيلي، رأيه في أصوت مطربي المهرجانات قائلًا إن أصواتهم لا تصلح للغناء.

وكشف "البيلي" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في صوت مطربي المهرجانات قائلا: "الموضوع مش في أنهم يتمنعوا ولا لأ، القصة ان أصواتهم لا تصلح للغناء، مينفعش أن يبقى فيه ناس خريجين تربية موسيقية ودارسينها يتقارنوا بدول انا مبقولش انهم جهلاء".

وتابع "البيلي" قائلا: "لو هنتكلم عن حسن شاكوش، وعمر كمال أصواتهم حلوة، هما غلطوا غلطة كبيرة في حفلة الاستاد وبعد العقاب هيرجعوا يشتغلوا من تاني".

وفي سياق آخر كون "البيلي" فريق "سبايسي مكس" وقدموا العديد من الأعمال منها بابا فين، شي واوا، والفرق بالعديد من الحفلات داخل وخارج الوطن العربي، وتم تكريمه في العديد من البلدان.




Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ حوالي 3 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول تعليق لـ هاني شاكر على غناء محمد رمضان في مباراة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status