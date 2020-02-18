حمادة البيلي: أصوات مطربي المهرجات لا تصلح للغناء باسثناء حسن شاكوش وعمر كمال (فيديو)















أبدى الموزع حمادة البيلي، رأيه في أصوت مطربي المهرجانات قائلًا إن أصواتهم لا تصلح للغناء.وكشف "البيلي" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، عن رأيه في صوت مطربي المهرجانات قائلا: "الموضوع مش في أنهم يتمنعوا ولا لأ، القصة ان أصواتهم لا تصلح للغناء، مينفعش أن يبقى فيه ناس خريجين تربية موسيقية ودارسينها يتقارنوا بدول انا مبقولش انهم جهلاء".وتابع "البيلي" قائلا: "لو هنتكلم عن حسن شاكوش، وعمر كمال أصواتهم حلوة، هما غلطوا غلطة كبيرة في حفلة الاستاد وبعد العقاب هيرجعوا يشتغلوا من تاني".وفي سياق آخر كون "البيلي" فريق "سبايسي مكس" وقدموا العديد من الأعمال منها بابا فين، شي واوا، والفرق بالعديد من الحفلات داخل وخارج الوطن العربي، وتم تكريمه في العديد من البلدان.