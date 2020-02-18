عادل حمودة: الأتراك جاءوا إلى مصر وهم قبائل من البرابرة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصر غيرت تركيا من قبائل برابرة في وسط آسيا إلى إمبراطورية، موضحا أن الأتراك جاءوا إلى مصر وهم قبائل من البرابرة، ومصر هذبتهم نتيجة أنهم حصلوا على الصناع والتجار المصريين، فضلًا عن المخطوطات العلمية الكبيرة.



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن بلادنا حولت الأتراك إلى أشخاص قادرين على التفاهم مع الحضارة، مشيرًا إلى أن الليبراليين والعلمانيين في مصر رفضوا التقارب التركي.



وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "ليس لدي ثقة في أى شخص لديه تصور للخلافة؛ وهذا تسبب في جدال بيني وبين الكاتب الراحل حسنين هيكل".



ولفت إلى أن "أردوغان" كان يريد دخول مصر عن طريق الاقتصاد، موضحًا أنه وعد برفع الاستثمارات في بلادنا من نصف مليار إلى 3 مليارات، وأن يزيد حجم التجارة بين مصر وتركيا.



واستطرد: "في عهد الإخوان تحدث "أردوغان "في جامعة القاهرة بغطرسة شديدة جدًا عن أن مصر تستطيع أن تستفيد من تركيا، بعدها سافر محمد مرسي إلى إسطنبول، وأخذ قرضًا بـ 2 مليار من أجل هيكلة شركات القطاع العام في مصر، بشرط أن تكون البضائع والماكينات من تركيا".

