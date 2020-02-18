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كاتب: "الحويني" تجرأ على الرسول.. وتلاميذه أصبحوا إرهابيين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:34 ص
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ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
أمنية فوزي
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علق الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، على اعتذار أبو إسحاق الحويني، قائلًا: "لا أعتبر أنه قدم اعتذارًا على الإطلاق رغم ما قاله بين طلابه"، لافتًا إلى أن معظم فتاوى "الحويني" مستقاه بالكامل من التراث حيث حفظ القديم ولم يحدثه ويمنهجه مع المستجدات.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الحويني تجرأ على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بتبني أحاديث ضعيفة باعترافه ونسبها للرسول الكريم، مستنكرًا: "من سيدفع فاتورة تخريب العقول والمفاسد التي ولجت إلى عقول الشباب بسبب منتج الحويني وأصحابه".

وأشار الكاتب والمفكر، إلى أن طبيعة خطاباته ارتبطت بعذاب القبر والنار والحياة الآخرة؛ رغبة منه في زرع الخوف وسط تلاميذه بقصة العذاب والنار، لافتًا إلى أن تلاميذ الحويني الآن ممن حضروا مجالسه على مدار عقود، موجودين على الساحة في شكل جماعات إرهابية مخربة في المنطقة بينما هو يجلس منعمًا في رخاء وسط القصور والحراسات المشددة في قطر.
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