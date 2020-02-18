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هل خوفو يتحدث ليلًا؟.. زاهي حواس يكشف عن الحقيقة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:04 ص
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زاهي حواس
زاهي حواس
كساب أحمد
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن عالم الفراعنة يسمح للأشخاص غير المتعلمين بتأليف قصص وحكايات ليس لها أي أساس من الصحة، مضيفًا أنه قرأ كتابًا في أمريكا عن سماع أحد الأشخاص الملك خوفو يتكلم ليلًا.

وتابع "حواس"، خلال حواره ببرنامج "مساءDmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الاثنين، أنه دخل إلى الهرم الأكبر ليلا بمفرده للتأكد من صدق الرواية الموجود في الكتاب الأمريكي، معقبًا: "الدنيا كانت مظلمة في الهرم، وخوفت أفتح النور أتكهرب، فجلست في غرفة الدفن في الهرم، فسمعت صوت فئران وبعض الحشرات فقط، ولم أسمع صوت خوفو أو أي شيء من هذا القبيل"

ولفت إلى أن الحديث على أن خوفو يتحدث كلام لا يمت للواقع بصلة ومجرد تخاريف، معقبًا: "المكالمات التليفونية اللي بتيجي يا محمد أن لقيت آثار، وتعالى خدها كلها نصب، وفي ناس كتير اتنصب عليها"
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