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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 2 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:09 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 18 2 2020، أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ومباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

العين ضد النصر، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

التعاون ضد الدحيل، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

السد القطري ضد سبهان أصفهان، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الشارقة ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
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