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عادل حمودة: مناورات القوات المسلحة أدت لتراجع تركيا في ليبيا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:16 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصر استطاعت بعد عام 2014 أن تضيف للقوات المسلحة المصرية أسلحة الردع سواء في الأسلحة البحرية أو الطيران أو البرية، موضحا: "مناورات القوات المسلحة التي قامت بها مصر مع كافة دول المنطقة جعلت تركيا تتراجع فيما يخص الملف الليبي".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، أن حديث أنقرة عن تواجد الجيش التركي في الدولة الشقيقة أقرب للدعاية، موضحا أنه رغم إقرار البرلمان التركي لتدخل الجيش التركي في ليبيا، إلا أنه لم يحدث على أرض الواقع.

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "المتواجد في ليبيا ميليشيات إرهابية نقلت عن طريق بعض شركات سرية في مجال الطيران".
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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا عادل حمودة تركيا

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