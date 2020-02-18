إيمي سالم لـ"الفجر الفني": برنامج "نفسنة" الأقوى على الساحة بسبب جرأة المحتوى.. ولا أمانع دخول أولادي الوسط الفني

كان لـ "الفجر الفني" حوار خاص مع الفنانة إيمي سالم، حيث تحدثت عن تجربتها في برنامج "نفسنة"، تعليقها على اتهام هذا البرنامج بأنه جريء، كيف تتعامل مع الانتقادات التي توجه لها من خلال السوشيال ميديا، موقفها من دخول أبنائها الوسط الفني.

وإلى نص الحوار..

تخوضي تجربة "نفسنة".. ما الذي جذبك للمشاركة فى هذه التجربة؟

نفسنة هو برنامج للمواطن المصري عامة مع اختلاف الأوضاع، بالنسبة لي هو برنامج يجسد الاهتمامات التي لم يتحدث عنها الكثير ويجسدها بطريقة صادقة وواضحة وبسيطة بمعني يتكلم بلغة الشعب مع لمسة المرأة المصرية، من وجهة نظري برنامج نفسنة واحد من أفضل برامج القاهرة والناس وإن لم يكن الأفضل على الساحة في مجال التوك شو النسائي الجريء والحر، وسبب نجاحه أن صياغته هي صياغة شعبية حرة وكل ما هو قريب من الشارع المصري بمختلف فئاته فهو مميز.

ما تعليقك على اتهام برنامج "نفسنة" أنه جريء؟



أكيد جريء وهذا شيء يجعلني فخورة إني جزء من هذا البرنامج فما يميزه طبيعته وجرأته، يكلم مختلف طبقات الشعب بحرية ودون تمييز، بمعني الذي يحتاج المواطن أن يقوله أو يعرفه نحن نفعل ذلك.

كونك ممثلة ومذيعة.. ما اللقب المقرب إلى قلبك؟



إيمي فقط، ووجود لقب يحسس الشخص أنه أبعد عن ما حوله، وإن أي لقب أطلقه الفنان على نفسه فمن رأيي هو يعمل حاجز بينه وبين جمهوره الذي ممكن لا يتفق معه على هذا اللقب، فاللقب الذي أطلقه على نفسي هو "الإنسانة إيمي" و الجمهور له حرية اختيار اللقب.

ما الدور المقرب إلي قلبك من الأدوار التي قدمتيها؟



حتى الآن هو دور شاهيستا في "قضية نسب".

وما أصعب دور قدمتيه خلال مشوارك الفني؟



دور سناء المصري في "وضع أمني" لأنه بعيد شكلًا وموضوعًا عني.

مع من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى العمل معاهم؟



الفنان الراحل أحمد زكي، من رأيي واحد من أعظم الممثلين والفنانين التي ولدتها مصر، كان قادر على تجسيد أي دور كأنه ولد بهذا الدور، والراحل إسماعيل ياسين بحبه ووجوده يعطيني بهجة وسعادة.

ومع من من النجوم الحاليين تتمنى مشاركتهم في عمل؟



الحلم الكبير أتمني أقدم دور في 'هوليوود' مع ويل سميث واحد من الممثلين قادر على تجسيد الدور باحترافية مهما كان الدور كوميدي، اكشن، حب أو دراما.

وما الشخصية التى تتمنى أن تجسيدها خلال الفترة القادمة؟



الدور الذي سوف يضيف لي ويعطيني خبرة أتمنى أن أقدمه.

"طلقة حظ" آخر عمل قدمتيه في السباق الرمضاني الماضي.. كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟



كنت مبسوطة بالدور و بالمسلسل ككل و كواليسه كانت مريحة فوق الوصف، وأكثر ما أسعدني في هذا العمل معرفتي عن قرب بمصطفى خاطر و محمد أنور و المخرج أحمد امين.

هل إنتي من مهتمي السوشيال ميديا.. وكيف تتعاملي مع الانتقادات التي توجه إليك من خلالها؟



الانتقادات هي مجرد آراء اقرأها وأحاول أفهم منظور الشخص الذي أمامي، وأوضح له طريقة حواره لو كان فيها شئ مسئ واسامحه عليها، أكيد بيحكم من منظوره الشخصي فقط ولم يكن في مكاني حتي يحكم علي ولا على أفعالي.

من مكتشف موهبتك وشجعك للدخول في مجال التمثيل؟



والدتي ولكن بعد عناء لأنها كانت رافضة انتمائي للوسط بعد إصراري عليه وإثبات لها أنه مثله مثل أي وسط و لن يغير من تربيتها لي تقبلت وأصبحت منتجة أيضًا.





وهل توافقي على دخول أبناءك الوسط الفني؟

لأبنائي كامل الحرية في اختيار مستقبلهم طالما عن اقتناع، لو أي من أولادي قرر يكون أي حاجة هقف وراه وادعمه مهما كان قراره علي سبيل المثال طيار، دكتور، ممثل، مطرب، ملحن... الخ، طالما مهنة شريفة و هو يجد ذاته فيها، أنا كأم معه من أول المشوار حتي نهايته.







ممثلة موهوبة بدأت مشوارها الفني عام ٢٠٠٢، وحظت بأول دور رئيسي في فيلم "أحلام عمرنا" عام ٢٠٠٥، ثم بعد ذلك قدمت العديد من الأدوار، واتجهت حاليًا لتقديم البرنامج الشهير "نفسنة".