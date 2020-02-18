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رئيس اتحاد شركات السياحة: 13 مليون زائر في مصر سنويًا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:04 ص
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سياح في مصر
سياح في مصر
أمنية فوزي
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أعرب حسام الشاعر، رئيس اتحاد شركات السياحة، عن سعادته البالغة بعودة السياحة البريطانية لمصر، موضحًا أن إجمالي السياح الإنجليز في عام 2010 تخطى المليون سائح.

وأكد "الشاعر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن السياحة البريطانية سياحة مؤثرة، لافتًا إلى أنها انقطعت عن شرم الشيخ فترة، ولكن لم تنقطع عن الغردقة، لافتًا إلى أن شرم الشيخ المحطة الرئيسية، وأنه من المتوقع عودة مليون سائح إنجليزي لمصر بحلول 2021.

ولفت رئيس إتحاد شركات السياحة، إلى أن عدد السائحين في مصر يصل إلى 13 مليون سائح سنويًا، وبالتالي فعودة السياحة البريطانية هامة جدًا.
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