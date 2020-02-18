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عاجل.. حمو بيكا يكشف اسم وطبيعة الميكروب النادر الذي أصيب به

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:45 ص
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بوابة الفجر
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كشف المطرب الشعبي حمو بيكا، عن طبيعة الميكروب الذي أصيب به، موضحًا أن اسمه "كرونز " يتسبب في تأكل جدار المعدة".


وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" إلى أن هذا النوع من المرض أصيب به نتيجة الزعل ، مؤكدًا: "أنا عيان جداً وبعاني من الميكروب ده".


كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، محذرة المنشآت السياحية والملاهي الليلية الكافيهات من اتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة.



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