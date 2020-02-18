Advertisements
عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:44 ص
Advertisements
هيثم موسى
Advertisements
كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن قيام بعثة نادي الزمالك بتغيير فندق إقامتهم في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي.
وقال العريفي في
تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك
طلب تغيير فندق إقامته في أبو ظبي بسبب الجماهير وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة
المنظمة".
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس
المقبل،على ملعب محمد بن زايد، في تمام
الساعة السابعة، ضمن بالسوبر المصري.
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس
المقبل،على ملعب محمد بن زايد، في تمام
الساعة السابعة، ضمن بالسوبر المصري.
Advertisements