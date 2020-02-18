Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:44 ص
Advertisements
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
هيثم موسى
Advertisements

 

كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن قيام بعثة نادي الزمالك بتغيير فندق إقامتهم في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك طلب تغيير فندق إقامته في أبو ظبي بسبب الجماهير وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة المنظمة".

 ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل،على   ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة السابعة، ضمن بالسوبر المصري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور مدحت شلبي محمد صلاح مباراة الزمالك والأهلى مباراة مؤمن زكريا لاعبي الزمالك والاهلي كأس مصر اون سبورت المصري السوبر المصري السوبر الزملك والأهلى الزمالك والترجي الزمالك المصري الزمالك الدوري المصري الاهلي والزمالك الاهلي الاهلى

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ ساعة و 15 دقيقة

عبدالحفيظ يوجه رسالة تحذيرية لكهربا قبل صدام السوبر

منذ 41 دقيقة

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ ردًاعلى عضو الزمالك: لم أسعى للانتقال إلى القلعة البيضاء

سيد عبد الحفيظ يعلن عن موقف الأهلى من تأجيل القمة

نائب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة: السوبر في موعده

استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من مباراة السوبر المصري.. تعرف على السبب

الزمالك يقرر الإفراج عن مستحقات اللاعبين بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

وزير الشباب يتحدث عن ملعب مباراة الأهلي صن داونز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status