عمرو أديب: أخشى التعامل مع مطربي المهرجانات مثل "الألتراس"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن التعامل مع الشيء أفضل من منعه، مقترحًا أن تقوم النقابة بتنظيم السوق واختيار كلمات الأغاني، معلقا: "الناس عجباها دقة المزيكا.. أنا ضد الإسفاف، وتهزيق الفن المصري".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: كنا في حاجة إلى الهزة التي أحدثها نقيب الموسيقيين، ولكن يجب إعادة النظر في كيفية التعامل معهم، متابعا: "الناس دي عندها يوتيوب، وهيبقا عندنا موسيقى تحت الأرض"، متحديا شرطة المصنفات أن يتمكنوا من دخول أي فرح شعبي بالشارع.



وتابع، "الفن ده له زبونه.. بلاش تبصوا بصة فوقية، ونخبوية، الحاجة هتعدي فـ بيدي لا بيد هاني"، مقترحا تشكيل لجنة من أشهر كتاب الكلمات في مصر يدققوا في كلمات الأغاني، مستطردا: "أخشى أن نتعامل مع مطربي المهرجانات مث تعاملنا مع الألتراس".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، قائلا: "المنع مش حل، ومش دايما بيجيب نتيجة.. خاصة لو حاجة منعها صعب".